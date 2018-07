Mega-Sena sorteia R$ 10 milhões hoje A Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1050, que será sorteado neste sábado, na Praia da Canoa Quebrada, no Ceará. O sorteio começa às 20h, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio e o valor da aposta simples custa R$ 1,75. A extração 4322 da Loteria Federal começa às 19h e sorteia R$ 300 mil em três séries. A Lotomania (908) também será sorteada hoje e pode pagar R$ 500 mil para quem acertar as 20 dezenas. Na Quina (2019), o prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 2 milhões. Timemania A Timemania (concurso 52) tem um prêmio de R$ 3,8 milhões para o sorteio que ocorre no domingo, 22. Além de dar uma força para o Time do Coração, o apostador pode ganhar com o rendimento da bolada na poupança cerca de R$ 27 mil por mês. Os concursos 53 e 54 da Timemania, anteriormente previstos para os domingos 01 e 08 de março, foram antecipados para os sábados 28 de fevereiro e 07 de março. Carnaval A Caixa Econômica Federal informa que não será realizado nenhum sorteio ou apuração durante o carnaval, mais especificamente nos dias 23 e 24 de fevereiro. Sendo assim, os resultados da Loteca (351) e Lotogol (353) só estarão disponíveis na quarta-feira, 25. O concurso 404 da Lotofácil, que seria realizado na segunda-feira, foi adiado para quinta-feira, 26. O mesmo acontece com o concurso 2020 da Quina. Já a Dupla Sena (738) será sorteada na sexta-feira.