Mega-Sena sorteia R$ 18 milhões amanhã A Mega-Sena poderá pagar um prêmio de R$ 18 milhões nesta quarta-feira (25), para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.357. O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado na Praça das Bandeiras, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.