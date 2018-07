Mega-Sena sorteia R$ 2,3 milhões amanhã

A Timemania está com prêmio milionário acumulado e pode pagar R$ 5,7 milhões amanhã. O dinheiro pode garantir uma aposentadoria de mais de R$ 30 mil por mês ao ganhador, caso ele invista todo dinheiro na poupança.

Para apostar na Timemania, basta escolher dez números no volante. São sorteadas sete dezenas, ganha quem acertar a partir de três números, além de concorrer com o Time do Coração.

As apostas, nas duas loterias, custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil, até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília).