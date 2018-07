Mega-Sena sorteia R$ 22 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira, 3, R$ 22 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1027, que será sorteado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O sorteio do concurso 1027 começa às 20 horas. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias O valor da aposta simples custa R$ 1,75. Se aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio é de R$ 155 mil. Todo dia, o apostador ganharia R$ 5.166 ou R$ 215 por hora. Balanço 2008 Segundo a Caixa Econômica Federal, em 95 concursos realizados neste ano, a Mega-Sena premiou 54 apostadores, sendo que 20 amigos, em Bertioga, repartiram o prêmio de R$ 15,6 milhões do concurso 1013. O montante em prêmios na faixa principal ultrapassa R$ 375 milhões. O Estado que mais teve novos milionários da Mega-Sena em 2008 é São Paulo, com 11 ganhadores. Minas Gerais vem em segundo, com seis, seguido pelo Rio de Janeiro, com três. Em 26 de julho, o concurso 990 da Mega-Sena pagou R$ 53,1 milhões, o maior prêmio do ano, a dois ganhadores, um de Belo Horizonte, em Minas, e outro de Ji-Paraná, em Rondônia.