Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso do último dia 18, em Guaxupé, Minas Gerais. O prêmio de R$ 11 milhões pode ser aplicado na poupança e ter rendimento mensal de R$ 67 mil. O sorteio será feito a partir das 20h.

Para concorrer ao prêmio milionário, é necessário fazer uma aposta em qualquer lotérica até às 19h. A aposta mínima é de R$ 2.