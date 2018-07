Mega Sena vai pagar amanhã 3º maior prêmio da história

O sorteio das seis dezenas do concurso número 1.210 será realizado em Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo, e ocorrerá às 20 horas (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer uma das 10,4 mil lotéricas do Brasil, e custam a partir de R$ 2.

A loteria acumulou pelo nono concurso consecutivo, após o sorteio do último sábado, quando não houve acertador das seis dezenas, que foram: 05, 14, 17, 30, 35 e 38. Apesar de ninguém levar na faixa principal, 251 apostadores ganharam R$ 14.955 cada, acertando cinco dezenas.