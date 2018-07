Mega-Sena vai sortear hoje prêmio de R$ 21 milhões O prêmio para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso número 1.335 da Mega-Sena, que será realizado hoje à noite, pode chegar a R$ 21 milhões. O sorteio da Mega-Sena será realizado às 21h25 e contará com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) e custam a partir de R$ 2.