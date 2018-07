As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das lotéricas do país, e custam a partir de R$ 2,00.

Mega da Virada

Estão abertas desde a última segunda-feira, 28, as apostas na Mega da Virada. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 170 milhões. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e as apostas custam o mesmo valor dos concursos regulares.