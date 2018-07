Megablitz combate o transporte ilegal de cargas em SP Agentes da Divisão de Investigação Sobre Crimes Contra a Fazenda, da Polícia Civil, e fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda, realizaram, das 22h de ontem às 2h desta madrugada, uma megablitz intitulada como "Operação Capivara" em vários pontos da capital paulista. O objetivo da megaoperação é combater irregularidades no transporte de mercadorias diversas, com foco principal em combustíveis e produtos químicos, como solventes, usados normalmente na adulteração de gasolina. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os "marronzinhos" foram solicitados pela Polícia Civil para auxiliar nas blitze, com interdições em pelo menos sete pontos, são eles: início da Via Anchieta, no Moinho Velho; Avenida das Juntas Provisórias junto à Rua Clemente Pereira, no Ipiranga; Avenida dos Bandeirantes, no Planalto Paulista; e Rodovia dos Imigrantes, junto ao Viaduto Mateus Torloni, na Água Funda (todos na zona sul); além de Ponte do Piqueri e Avenida Gastão Vidigal, no Jaguaré (ambos na zona oeste); e Ponte Jânio Quadros, na Vila Maria (na zona norte). O balanço da operação só será divulgado no decorrer desta sexta-feira pelas secretarias estaduais da Fazenda e Segurança Pública. Em um dos bloqueios, na Ponte do Piqueri, na marginal Tietê, os policiais pararam e apreenderam um caminhão-tanque carregado com álcool anidro. Também foi apreendido um caminhão com solvente, suspeito de ter como destino galpões onde se adulteram combustíveis. O motorista foi encaminhado à Divisão de Crimes Fazendários, localizada na Avenida Indianópolis, no Planalto Paulista.