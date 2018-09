Megaleite reúne 2 mil animais em Uberaba

De 27 de junho a 5 de julho, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), mais de 2 mil animais das principais raças leiteiras (girolando, gir leiteiro, sindi, guzerá, holandês e jérsei) participarão da 7.ª edição da Megaleite, principal feira pecuária do setor lácteo do País. Este ano, a feira terá como novidade a presença de búfalos e de animais da raça indubrasil.

A Megaleite receberá as principais exposições do setor: a 21.ª Exposição Nacional de Girolando, a 12.ª Exposição Nacional do Gir Leiteiro, a 2.ª Exposição Interestadual de Gado Holandês, a 5.ª Exposição Ranqueada da Raça Jérsei, a 4.ª Mega Regional da Raça Sindi e Mostra de Cruzamentos, a Mostra Especial de Guzerá Leiteiro e a 1.ª Mostra Especial Indubrasil Leiteiro e Mostra Especial de Bubalinos.

Segundo o presidente da Girolando, José Donato Dias Filho, o objetivo é reunir a cadeia produtiva do leite para mostrar e discutir o potencial do setor.

Fórum. A abertura oficial do evento será no dia 28 e, logo em seguida, ocorre o Fórum de Debates, no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, em que criadores e autoridades irão discutir o tema agronegócio do leite.

Leilões. A Megaleite terá 13 leilões (2 virtuais). Em 2009, a feira teve faturamento de quase R$10 milhões nos 14 leilões presenciais e em 13 virtuais. A expectativa é a de que a mostra tenha desempenho semelhante em 2010. Além de leilões, julgamentos e torneiro leiteiro, a exposição terá espaço para a capacitação. De 24 a 27 de junho, haverá o Curso de Capacitação em Girolando.

Mais informações

MEGALEITE, EM UBERABA (MG),

SITE WWW.GIROLANDO.COM.BR/MEGALEITE2010