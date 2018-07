Megaloteria americana sai para bilhetes da Califórnia e Geórgia

BY BARBARA GOLDBERG AND ERIC M. JOHNSON, Reuters

Não há informações imediatas sobre a identidade dos ganhadores. Sabe-se apenas que um dos bilhetes foi vendido na loja de presentes Jennifer's, em San Jose, e o outro na loja de conveniência Gateway Newstands, em Atlanta, segundo funcionários lotéricos nos respectivos Estados.

Os números ganhadores no sorteio da terça-feira foram: 8, 14, 17, 20, 39 e 7.

Os ganhadores devem dividir a bolada. Eles podem optar por receber pagamentos anuais durante 30 anos, ou então por um valor à vista - hipótese em que o prêmio de 341 milhões de dólares seria reduzido à metade.

O valor acumulado cresceu muito com o frenesi lotérico de terça-feira à noite nos EUA. Até 70 por cento dos bilhetes costumam ser vendidos no dia do sorteio, segundo Paula Otto, diretora de loterias da Virgínia, que comanda o Mega Millions, vendido em vários Estados.

Mas esta edição da loteria não conseguiu superar o prêmio recorde já registrado nos EUA, num Mega Millons de março de 2012 que acumulou 656 milhões de dólares.

Otto disse que o valor total do sorteio de terça-feira ainda pode ser atualizado. Ela informou que, até a noite de terça-feira, haviam sido vendidos bilhetes suficientes para cobrir 65 a 70 por cento das 259 milhões de combinações possíveis.

Os bilhetes dessa loteria contêm seis dezenas previamente definidas. Embora dois bilhetes tivessem as dezenas sorteadas, o prêmio poderá continuar acumulado se ninguém se apresentar para retirá-lo até a próxima sexta-feira, quando acontece um novo sorteio.

Caso isso ocorra, a expectativa é de uma bolada acumulada de 950 milhões, com um prêmio máximo de 509 milhões.

"Nunca tivemos um prêmio tão alto na semana anterior ao Natal", comentou Otto.