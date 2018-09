Megaoperação da PF prende 28 no Rio de Janeiro A Operação Guilhotina, da Polícia Federal (PF), prendeu 28 pessoas hoje no Rio de Janeiro. Deflagrada nesta manhã, a ação visava a prender delegados, policiais civis e militares suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, armas e munições, milícias e venda de informações. Foram expedidos pela Justiça 45 mandados de prisão preventiva - 11 contra policiais civis e 21 contra policiais militares - e 48 mandados de busca e apreensão.