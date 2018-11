Megaoperação da PF prende 3 por golpes pela internet

Os detidos foram encaminhadas para o sistema prisional em Minas Gerais. A PF também apreendeu computadores e mídias, que estão sendo encaminhadas para a coordenação-geral da operação, em Brasília. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 120 mandados de prisão preventiva, 19 de prisão temporária e 136 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal. A operação conta com 691 agentes federais.

Iniciadas há cerca de um ano, as investigações revelaram que integrantes da quadrilha utilizavam programas para capturar senhas bancárias de correntistas de vários bancos. Estes programas eram disseminados por meio de mensagens eletrônicas falsas. A quadrilha também instalava câmeras nos terminais bancários para filmar a senha dos correntistas ao mesmo tempo em que outro dispositivo clonava os dados do cartão. De posse das informações bancárias dos clientes, os criminosos realizavam, de acordo com a PF, transferências de valores para contas de "laranjas", compravam produtos pela internet e realizavam pagamentos de boletos bancários.