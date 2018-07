Megaoperação da polícia no Rio deixa um morto Após uma megaoperação das polícias Civil e Militar do Rio em busca de suspeitos de envolvimento com a chacina de Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem foi morto durante uma troca de tiros, três menores apreendidos e dez pessoas foram presas. Nenhuma delas, entretanto, tem envolvimento com as mortes da favela da Chatuba, no último sábado, quando dez pessoas foram assassinadas por traficantes da região. De acordo com a polícia, todos os suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.