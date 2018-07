Megaoperação fecha vias de acesso da Rocinha e Vidigal O Centro de Operações do Rio de Janeiro informou que estão bloqueadas para o trânsito de veículos e de pessoas as principais vias de acesso à região do entorno da Rocinha e do Vidigal, na zona sul da cidade, desde a madrugada deste domingo, devido à operação de ocupação e pacificação das favelas pelas forças de segurança. As interdições foram determinadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Seseg).