Megaoperação policial prende 106 no interior de SP Cento e seis pessoas foram presas e seis adolescentes apreendidos durante a Operação Centro-Oeste, deflagrada ontem por policiais civis dos 89 municípios que integram o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, com o objetivo de combater a criminalidade, o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e o jogo de azar.