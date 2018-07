Megaoperação policial prende 115 no interior de SP Cento e quinze pessoas foram presas ontem durante uma operação especial do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-4), com sede em Bauru, em São Paulo. O objetivo era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão; apreender veículos, armas, drogas e objetos pirateados; efetuar prisões em flagrante e apreensão de menores; além de vistorias em oficinas de desmanches e estabelecimentos comerciais.