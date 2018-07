Megaoperação policial prende 249 suspeitos no RS Balanço parcial da Operação Esforço Concentrado - Centauro, da Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) informa que 249 suspeitos foram presos desde ontem até a madrugada de hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o objetivo é intensificar em todo o Rio Grande do Sul ações da polícia para combater a criminalidade. Segundo os dados da SSP, dez foragidos também foram recapturados.