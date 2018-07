Megaoperação prende 61 policiais militares no Rio Uma megaoperação conjunta do Ministério Público, Polícia Federal e Militar no Rio prendeu nesta terça-feira 61 policiais militares acusados de extorsão, sequestro, tortura, homicídios e associação com o tráfico. Eles cobravam propina da principal facção criminosa do Estado, o Comando Vermelho, e movimentavam em média R$ 150 mil por mês. A operação causou o afastamento do tenente-coronel Claudio de Lucas Lima, comandante do 15.º Batalhão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde os acusados atuavam.