Meia chileno Vidal diz que está bem para enfrentar Holanda SÃO PAULO 22 Jun - O meia chileno Arturo Vidal, que sofreu uma cirurgia no joelho no mês passado e era dúvida do departamento médico para o confronto contra a Holanda, pelo Grupo B, na segunda-feira, disse que está bem para jogar, caso seja escalado.