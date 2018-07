Meia pista é liberada no km 52 da Anchieta em Cubatão Foi liberada às 4h20 desta quinta-feira, 26, uma das duas faixas de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Anchieta na altura do quilômetro 52, no trecho inicial da Serra do Mar, em Cubatão. Às 5h25, a fila de carros ainda era de aproximadamente um quilômetro.