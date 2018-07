''Meio ambiente é questão moral'', disse ex-secretário Ex-secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso Luiz Henrique Daldegan, um dos detidos ontem na operação da PF, passou boa parte de sua gestão contestando os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que colocavam o Estado na liderança do desmatamento. Um dos argumentos de Daldegan, em 2007, era de que áreas desmatadas em anos anteriores e já computadas pelo Estado eram apresentadas como desmatamento atual. Depois, Daldegan chegou a reconhecer a metodologia do Inpe e afirmou que acompanharia os desmatamentos em campo. Após pacto entre o governo de Mato Grosso e ONGs, o Estado deixou de fazer parte da lista dos maiores desmatadores.