Meios e mensagens

Mas aqui qualquer um pode abrir um jornal, uma rádio ou uma emissora de TV, dependendo de seus recursos para montar e manter o veículo. E de sua capacidade de conquistar audiência.

Com a infinidade de canais que hoje o mundo digital oferece, é fácil para qualquer sindicato, ONG ou movimento social ter sua rádio e seu canal de televisão. O difícil é ter espectadores.

Na internet, ninguém precisa de nenhuma autorização, ou de muito dinheiro, para botar no ar sua rádio, jornal, revista ou televisão ? basta ter competência e audiência. O que pode ser mais democrático do que isso?

Não é por falta de democracia que as esquerdas não conseguem fazer um veículo de massa de sucesso popular, mesmo com todas as verbas e a "vontade política" oficial. O último foi o Pasquim. Esse pessoal só vai ser lido, visto e ouvido se a concorrência for eliminada.

Alguém duvida que a Globo, a Record, a Band e o SBT disputam cada centavo do mercado, cobrando por cada espectador conquistado? Dezenas de canais a cabo não competem ferozmente por assinantes e anunciantes? Os jornais não estão disputando leitores nas bancas e online? Não há livre concorrência? Então que monopólio é esse que eles querem acabar?

Por que ninguém vê a TV Brasil? Por que A Voz Operária é menos lida do que O Estado de S. Paulo? Por que a Carta Capital só tem uma fração dos leitores da Veja? Não se trata de quem é melhor ou pior, é só uma livre escolha do público. E nas escolhas democráticas, às vezes, a maioria está errada, mas o que fazer, acabar com a democracia? Ou com a maioria?

Quem sabe, com o tempo e governos petistas, os brasileiros ganhem educação, consciência política e bom gosto e façam da Voz Operária, da TV Brasil e da Carta Capital campeões de audiência?

Já em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela e no Irã, quem falar em democratizar as comunicações vai preso. Porque lá elas já estão democratizadas, concluiria o conselheiro.