Meirelles: BC não evita decisão justificada ainda que impopular

"Enganam-se aqueles que esperam mudança na conduta do BC em função do calendário cívico", disse durante evento de posse do novo diretor de Assuntos Internacionais.

Meirelles defendeu a atuação "consistente e persistente" do BC. "Atuar de forma consistente significa também não evitar decisões tecnicamente justificadas que no curto prazo possam parecer antipáticas ou impopulares, mas que visam sim o bem comum", acrescentou.

Ele enfatizou ainda que a comunicação do BC com a sociedade e os mercados é feita essencialmente por meio das atas das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), relatórios trimestrais de inflação e pronunciamentos.

"Nesse contexto, é importante que a sociedade procure analisar os documentos, bem como pronunciamentos de autoridades monetárias pelo que está escrito ou dito, e não pela interpretação de agentes ou jornalistas."

(Reportagem de Isabel Versiani)