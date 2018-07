Meirelles confirma filiação ao PMDB

Esse foi, segundo o presidente interino do PMDB goiano, Adib Elias, o teor da conversa de uma hora e meia que teve com Meirelles, ontem em Goiânia (GO), quando foi acertada a filiação Meirelles ao partido.

A adesão só deve ser oficializada na terça ou quarta-feira da próxima semana. Meirelles decidiu que antes vai comunicar sua decisão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira. Os dois não têm reunião marcada. De acordo com a assessoria de Lula, a conversa pode se dar por telefone, embora nem seja necessária, pois o presidente já sabe da intenção do ministro.

O presidente do BC tinha convites para se filiar a vários partidos. Entre eles, o PP do governador de Goiás, Alcides Rodrigues, o PRB do vice-presidente José Alencar, o PR do líder Sandro Mabel (GO) e o PTB do ex-deputado Roberto Jefferson (RJ). "Isso dá a Meirelles a possibilidade de vislumbrar um voo mais alto no plano nacional", analisou Elias.