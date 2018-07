Meirelles confirma ida para PMDB--dirigente do partido

Segundo Adib Elias Júnior, Meirelles deve assinar a ficha de filiação na quarta-feira. Mas a data que a cúpula nacional do partido trabalha é terça-feira.

"Ele confirmou, não tenho mais dúvida", disse. "Ele deixou claro que vai se filiar ao PMDB para ter a candidatura provavelmente ao Senado."

Mas uma alta fonte do governo disse à Reuters há dois dias que, mesmo com a filiação, é maior a possibilidade de Henrique Meirelles permanecer à frente do BC, como deseja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outros cenários possíveis são o governo de Goiás e a Vice-Presidência numa chapa encabeçada pela ministra Dilma Rousseff (Casa Civil). Essa última hipótese, no entanto, esbarra nas negociações ora em curso com o presidente nacional licenciado do PMDB, Michel Temer (SP), com quem Meirelles se reuniu na véspera para acertar a filiação.

"Eu senti nele a vontade de um projeto também nacional que, de repente, pode surgir", afirmou Adib.

Segundo o dirigente, Meirelles já conversou com Lula algumas vezes sobre sua decisão e teria recebido o apoio do presidente. Mesmo assim, deve voltar a se reunir com ele para tratar do assunto na segunda-feira à noite. Essa agenda, no entanto, ainda não foi confirmada.