Meirelles confirma que BC poderá comprar carteiras de bancos O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, confirmou nesta segunda-feira que o BC será autorizado a adquirir carteiras de empréstimos de bancos no Brasil por meio de um mecanismo de redesconto. Em entrevista coletiva, Meirelles afirmou que a "boa técnica prudencial diz que é importante que um país tenha um emprestador de última instância com recursos elevados". A informação já havia sido anunciada por deputados que participaram da reunião do conselho político do governo mais cedo. O presidente do BC anunciou também que as empresas de leasing serão autorizadas a emitir Letras de Arrendamento Mercantil. Meirelles disse ainda que uma medida provisória irá autorizar o BC a fazer empréstimos em moeda estrangeira a instituições financeiras. O Conselho Monetário Nacional definirá as garantias a serem aceitas. (Reportagem de Isabel Versiani)