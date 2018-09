Meirelles diz estar confiante sobre controle da inflação

"Nós já estamos agora em um processo de apertar a política monetária nas taxas de juros brasileiras, e estamos confiantes de que manteremos a inflação sob controle", disse Meirelles à Reuters nos corredores de uma reunião de ministros das Finanças e banqueiros centrais do G20.

A inflação está atualmente acima do centro da meta do ano, de 4,5 por cento do Banco Central, induzida principalmente pela forte demanda doméstica.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse recentemente que o Brasil pode crescer 7 por cento em 2010, e alertou sobre o risco de superaquecimento.

As nações desenvolvidas dependem cada vez mais de Brasil, China, Índia e Rússia --o quarteto de potências emergentes conhecido como Brics-- para sustentar a recuperação econômica global, enquanto a Europa luta para diminuir sua dívida.

Questionado se a zona do euro poderá continuar crescendo depois de implementar programas de austeridade para conter o contágio da crise de dívida da Grécia, Meirelles disse:

"É um desafio... Uma solução possível seria o compromisso muito claro com um programa fiscal que dê confiança de que funcionará bem, e o pacote global, da Europa e do FMI, daria esse tipo de confiança de forma que os mercados voltem ao normal."

Meirelles reconheceu a crescente influência do Brasil e de outros países emergentes, mas não quis dizer se essas nações poderiam fazer mais para ajudar a recuperação global.

"Em um momento em que a economia global ainda está batalhando para entrar em uma recuperação autossustentável, essas economias emergentes estão em um recuperação autossustentável, o que significa que é um fator importante hoje."

(Reportagem de James Pomfret)