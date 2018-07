Meirelles encontra Lula às 17h e deve discutir futuro político

Na semana passada, o presidente em exercício do PMDB em Goiás Adib Elias Júnior confirmou à Reuters que Meirelles se filiará ao PMDB, mas o anúncio formal havia ficado pendente de um encontro entre o presidente do BC e Lula.

Meirelles tem até 3 de outubro para assinar a ficha de filiação a algum partido se quiser disputar as eleições de 2010, mas Lula parte nesta noite para Copenhague, na Dinamarca, onde participará na sexta-feira do evento do Comitê Olímpico Internacional (COI) que escolherá a sede dos Jogos de 2016.

Mais cedo, em evento com empresários em São Paulo, Meirelles evitou confirmar a filiação, e manteve o discurso de que não será necessariamente candidato caso ratifique a entrada em algum partido.

A decisão para uma eventual candidatura deve ser tomada até o final de março, quando Meirelles seria obrigado a deixar o BC.

(Reportagem de Silvio Cascione)