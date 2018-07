Meirelles: estamos prontos para agir contra a crise externa O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira estar pronto para tomar as medidas necessárias diante da crise internacional de crédito. "A crise é séria... estamos olhando com grande seriedade... Estamos preparados para agir e tomar as medidas necessárias", disse durante palestra em São Paulo, sem dar detalhes. "(Mas) medidas precipitadas tendem a se mostrar equivocadas", acrescentou. Meirelles afirmou que o Brasil sente os efeitos da crise externa por ser parte do fluxo de comércio e financeiro internacional, mas ponderou que a situação do país é mais confortável hoje que no passado. Ele citou que as reservas internacionais equivalem a três vezes o valor da dívida brasileira que vence nos próximos 12 meses. (Reportagem de Aluísio Alves; Texto de Daniela Machado; Edição de Renato Andrade)