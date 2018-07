''Meirelles fala cada vez mais''

Antes dele, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, havia salientado o bom comportamento do sistema financeiro brasileiro durante a crise e chamado a atenção para o fato de que agora o desafio do Brasil é lidar com o sucesso. Ele também falou sobre as reformas na supervisão e fiscalização do sistema financeiro global. Segundo ele, os bancos devem aumentar suas provisões em períodos de expansão do crédito, para usá-las em momentos de crise.

O ministro Mantega também elogiou o sistema financeiro e ressaltou o papel dos bancos públicos, responsáveis pela concessão de empréstimos quando os bancos privados fecharam as torneiras, no auge da crise global.