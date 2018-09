Meirelles: não devemos esquecer a inflação O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que a inflação não pode ser esquecida. "Não devemos esquecer a inflação, inflação não é forma de crescer rápido", afirmou Meirelles quando questionado em uma comissão do Congresso sobre por que o país não reduz a taxa de juros para promover mais crescimento. Meirelles citou que, enquanto muitos países ao redor do mundo estão reduzindo as taxas para fazer frente à recessão, outros, como Rússia e Hungria, têm elevado o juro em meio a uma desvalorização cambial. Na mesma audiência pública, o presidente do BC lembrou que, na reunião do G20 em São Paulo, foi apresentada proposta de expandir a representação do Fórum de Estabilidade Financeira para incluir emergentes. "A informação preliminar é que o Brasil será um dos primeiros países a fazer parte do fórum", afirmou. (Reportagem de Isabel Versiani)