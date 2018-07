Meirelles pede acesso a inquérito aberto no STF A assessoria do Banco Central informou ontem que o presidente da instituição, Henrique Meirelles, solicitou acesso ao pedido de abertura de inquérito protocolado no STF para investigar suposto crime contra a ordem tributária envolvendo seu nome. Segundo a nota divulgada à imprensa, Meirelles soube da notícia pela imprensa e a recebeu com "serenidade", pois "já foi amplamente investigado no passado, com o arquivamento de todas as acusações a ele imputadas".