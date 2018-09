Meirelles reassume direção da Associação Viva o Centro O ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles foi empossado hoje como presidente da Associação Viva o Centro, entidade da qual é fundador e ficou por oito anos afastado para presidir a autoridade monetária. No evento, disse que sua volta tem o objetivo de ajudar a repensar o centro da capital paulista do ponto de vista cultural, familiar e econômico.