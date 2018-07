Meirelles reitera alerta contra euforia nos mercados

"O Brasil hoje de fato é uma destinação prioritária mundial. O Brasil hoje no mundo é uma estrela do ponto de vista de perspectiva econômica", disse, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"De um lado, isso é muito positivo, mas exageros de precificação não só causam prejuízos aos investidores, que exageram nessa precificação, como causam também prejuízos ao país e à volatilidade... Pé no chão é útil para todos, inclusive para investidores."

Para ele, o Brasil deve entrar no ano de 2010 em uma trajetória de investimento sólido e sustentado, que persistirá pelos próximos anos",

"Mas o dado concreto é que, às vezes, é nossa função acautelar os mercados contra excessos de otimismo e euforia que podem levar a distorções na formação de preços e, portanto, a uma volatilidade desnecessária." (Por Fernando Exman)