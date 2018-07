Meirelles vira peemedebista hoje, de olho no Senado

Lula respondeu que gostaria de tê-lo à frente do BC até o fim do governo, mas não via inconveniente na filiação. Recentemente, o presidente defendeu a candidatura de Meirelles para governador, o que irritou o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Como o presidente do BC disse preferir o Senado, o clima esfriou.

O PMDB de Goiás preparou uma festa para hoje. A cerimônia foi marcada para as 11 horas, na sede regional do partido, no Setor Aeroporto, área central de Goiânia.

Meirelles não quer muito barulho e disse preferir um evento simples. Apesar do desejo do presidente do BC por algo mais modesto, claques partidárias já estavam sendo preparadas ontem, em Goiânia. Depois de assinar o ato de filiação, Meirelles seguirá para Copenhagen, na Dinamarca, onde no dia 2 será escolhida a sede das Olimpíadas de 2016.