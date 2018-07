Melhor de Vettel ainda está por vir, diz chefe da Red Bull

"Acho que, conforme sua experiência cresce, ele vai continuar crescendo como pessoa. Ainda estamos por ver o melhor dele", disse Christian Horner a jornalistas, descrevendo seu piloto, de 25 anos, como estando "entre os grandes".

Pelo terceiro ano consecutivo, a Red Bull ganhou os títulos de pilotos e construtores. O tricampeonato de Vettel veio numa prova dramática, em Interlagos, no qual ele foi parar no fundo do pelotão depois de um acidente no início da prova. Ele se recuperou e terminou a corrida em sexto lugar, ficando três pontos à frente do rival Fernando Alonso, segundo colocado na prova.

O projetista Adrian Newey voltou a ser crucial para o sucesso da Red Bull, e Horner celebrou um gênio da técnica que praticamente qualquer equipe adoraria ter.

"A equipe está funcionando fantasticamente bem, temos alguns ótimos membros da equipe com uma grande liderança técnica de Adrian Newey, mas a coisa precisa fluir por toda a organização, e acho que o que alcançamos com um sucesso sustentado é bastante fenomenal", disse Horner ao canal Sky Sports.