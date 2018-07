Melhor propaganda será premiada O Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda 2011, iniciativa da ESPM em parceria com o Estado, inicia hoje a fase de voto popular. As pessoas podem escolher sua campanha preferida - entre 20 opções selecionadas por um júri interno da ESPM - no site premiorenatocastelobranco.espm.br. A entrega do prêmio será no dia 23 de novembro, no Masp. Um júri externo escolheu outros cinco vencedores. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS