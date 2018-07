Melhor pública tem carga ampliada

Pelo quarto ano consecutivo, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), o Coluni, foi a escola pública do País com o melhor desempenho no Enem. O resultado foi comemorado na instituição mineira, informada na tarde de ontem sobre a conquista.

O diretor do colégio, Hélio Paulo Pereira Filho, afirmou que o primeiro lugar é fruto de um esforço concentrado de todo mundo. Segundo ele, a escola segue os programas oficiais de ensino, mas o aprendizado se dá em um ritmo de trabalho um pouco diferente, mais rápido e eficiente.

Pereira Filho também faz questão de dizer que não é realizado nenhum trabalho específico para a prova do Enem e que o primeiro lugar não traz nenhuma vantagem prática. "Apenas mostra que estamos no caminho certo", afirma.

Para o diretor, uma das questões que podem explicar a conquista é a dedicação exclusiva da maioria dos professores - que contam, inclusive, com um plano de carreira.

Também pesa a favor do colégio, diz o diretor, a carga horária mais elevada. Enquanto o Ministério da Educação (MEC) exige 800 horas-aula por ano, no Coluni são mais de mil.

Outro fator positivo para a instituição é o concorrido exame de seleção, com a disputa de mais de dez alunos por vaga. Isso contribui para que no local ingressem estudantes já com um nível melhor de conhecimento.

O diretor destaca ainda o fato de o colégio funcionar dentro de uma universidade federal, o que possibilita aos alunos utilizarem toda a sua estrutura, incluindo a biblioteca - que oferece mais de 300 mil livros.

Apesar de contar com várias questões favoráveis, Pereira Filho pondera que o local enfrenta problemas como qualquer outra escola pública do País, como a falta de professores e algumas outras dificuldades.

Estrutura. O Coluni oferece apenas o ensino médio e tem hoje 480 alunos matriculados. Levantamento feito pela instituição aponta que 85% dos estudantes ingressam no ensino superior já no primeiro vestibular que prestam.

A escola existe há 47 anos e vai realizar seu processo seletivo de 2013 em dezembro. A expectativa é que para o ano que vem a disputa suba para 12 alunos por vaga.

Localizado dentro do câmpus da Universidade Federal de Viçosa, cidade de pouco mais de 70 mil habitantes a 226 quilômetros de Belo Horizonte, o colégio atrai muitos alunos de cidades da região central do Estado.

Esses estudantes acabam vivendo em repúblicas que reúnem tanto os universitários quanto os alunos do ensino médio.