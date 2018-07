'Melhor' restaurante da Inglaterra fecha com suspeita de envenenamento

O chef Heston Blumenthau fechou seu restaurante, Fat Duck, considerado o melhor da Inglaterra, depois que dezenas de clientes disseram ter passado mal após jantar no estabelecimento. O Fat Duck, escolhido como "o melhor restaurante para se comer na terra" pelos leitores da revista Restaurant em 2005, é um dos únicos três restaurantes no Reino Unido condecorado com três estrelas pelo respeitado guia de restaurantes Michelin. Um porta-voz de Blumenthau disse que o chef é "fanático" por higiene alimentar e o restaurante, em Berkshire, foi fechado para que seja realizada uma investigação. Até agora, os testes de especialistas em segurança alimentar e de autoridades sanitárias não chegaram a qualquer conclusão. Nas últimas duas a três semanas, entre 30 e 40 pessoas disseram ter se sentido mal depois comer no Fat Duck. "Não foi uma decisão fácil fechar o restaurante e haverá muitos clientes com reservas que ficarão decepcionados, mas o caso tinha que ser investigado", disse o porta-voz. Segundo o porta-voz, Blumenthau está preocupado com os clientes e não sabe como isso ocorreu. O chef disse que a fonte dos sintomas permanece um mistério, em particular porque ele emprega consultores de higiene e analisa amostras de sua cozinha frequentemente. Todas as análises tiveram resultado negativo. "Meu sexto sentido é de que se trata de um vírus, e as autoridades sanitárias dizem a mesma coisa", disse Blumenthau à BBC. "Eles falaram: 'Sabe, está parecendo cada vez mais provável, a cada dia que passa e absolutamente nada aparece'. Eles atribuíram (o envenenamento alimentar) a um vírus não específico." O chef disse que chegou a pedir exames de alguns funcionários que estiveram de férias na Venezuela, para ver se eles haviam trazido qualquer doença, mas os resultados foram negativos. "Alguns clientes ligaram e disseram ter passado mal. Com a melhor boa vontade do mundo, todos os restaurantes em todos os cantos passam por isso ocasionalmente, mas um padrão começou a se formar", disse Blumenthau. "Apesar de não ter sofrido uma escalada, (o problema) se tornou mais regular e simplesmente chegamos ao ponto em que todos os testes tinham resultado negativo, completamente negativo, e na segunda-feira passada eu tive que fechar o restaurante." Blumenthau - que também apresenta programas de culinária na TV britânica - pesquisa os compostos moleculares de pratos para chegar a um melhor entendimento do sabor. Em seu restaurante, ele serve pratos como mingau de escargot e sorbet de torrada com sardinhas. Para conseguir uma mesa, é preciso reservar com meses de antecedência. O menu degustação custa 135 libras (cerca de $ 460) BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.