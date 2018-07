Melhor retorno do Guarujá é antes das 14 horas

Os motoristas que saem do Guarujá devem ficar atentos ao trecho de entroncamento da rodovia Cônego Domênico Rangoni com a Anchieta, na altura do quilômetro 268 ao quilômetro 270. Devido às obras do anel rodoviário nesta área, os motoristas que passam pela via aos finais de semana e feriados geralmente encontram lentidão.

Já para quem deixa a Praia Grande, a atenção é para os trechos de saída da Cidade (divisa com o município de São Vicente); na altura da curva do S, no bairro Nova Mirim; e no início de Serra, já na rodovia.

Segundo a Ecovias, o número de veículos esperado neste feriado era de até 340 mil automóveis na descida da serra, mas até o momento apenas 180 mil se dirigiram ao litoral. A concessionária está monitorando o tráfego até o domingo 931) de Páscoa, para ver se há a necessidade da implantação do sistema 2X8, que libera todas as pistas para a súbita à capital, exceto a Anchieta sul, que fica para os motoristas que se dirigem ao litoral.