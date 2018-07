Melhora estado de saúde de Ney Latorraca O estado de saúde do ator Ney Latorraca apresentou melhora nesta segunda-feira.Internado desde o dia 25 de outubro, ele continua no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, no Rio, sem previsão de alta, mas "se encontra em processo de despertar" e "seu estado de saúde é considerado estável, com melhora clínica progressiva", segundo o boletim médico divulgado no início da tarde.