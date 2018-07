Melhora externa e queda dos juros auxilia fundos em julho-Anbima

No mercado de renda fixa, a rentabilidade dos fundos renda fixa índices foi de 2,45 por cento em julho e de 13,14 por cento no acumulado dos sete primeiros meses do ano.

Este é o segundo melhor desempenho da indústria em 2012, atrás apenas dos tipos Ações Dividendos, com alta de 13,65 por cento no período. Em julho, esta categoria teve alta de 2,26 por cento.

Já os fundos small caps subiram 6,91 por cento em 2012 e 3,80 por cento em julho, por sua baixa correlação com o Ibovespa.

Na categoria Multimercados, o destaque, segundo a Anbima, foi o tipo Macro, que subiu 2,28 por cento em julho e 11,29 por cento no ano.

A indústria registrou resgate líquido de 4,7 bilhões de reais em julho. A saída líquida mais significativa, de 3,4 bilhões de reais, ocorreu na categoria FIDC, sendo 3 bilhões desse total em apenas um fundo, do segmento Corporate.

(Por Juliana Schincariol)