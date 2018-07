Melhora quadro de paciente com febre amarela em SP A paciente internada com febre amarela em São Paulo apresentou evolução no quadro clínico, mas continua sem previsão de alta. As informações são do boletim médico da mulher de 42 anos - cujo nome não foi revelado -, divulgado hoje pelo Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, zona sul da Capital. Esse é o primeiro caso de febre amarela na cidade desde 2000, e o segundo confirmado pelo Ministério da Saúde, desde o início do ano. No último dia 6, a mulher foi hospitalizada, com febre, náuseas, vômitos e mal-estar. A doença teria sido contraída em Mato Grosso do Sul, onde a paciente esteve no final de 2007.