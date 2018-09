Melhoramento: livro sobre forrageiras A Embrapa Gado de Corte lançou, na Expoinel MS, encerrada no domingo, em Campo Grande, o livro Melhoramento de Forrageiras Tropicais. Com edição técnica das pesquisadoras Rosangela Simeão Resende, Cacilda Borges do Valle e Liana Jank, o livro aborda o melhoramento genético nos gêneros Brachiaria, Panicum, Pennisetum e de outras leguminosas forrageiras usadas no País. Tel. (0--67) 3368-2083.