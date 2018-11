Melhores avaliados no Enade podem ganhar bolsa de pós Os estudantes que obtiveram em 2007 e 2008 as melhores notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) poderão conseguir bolsas de estudos em cursos de pós-graduação stricto sensu - mestrados e doutorados. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O Enade (antigo provão) é usado no sistema de avaliação de qualidade das instituições de ensino superior do Ministério da Educação (MEC).