Melhores da Terra: inscrição vai até sexta As inscrições para a categoria Destaque do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, premiação para o setor de máquinas e equipamentos agrícolas, vão até sexta-feira. A categoria reconhece as máquinas e os equipamentos agrícolas lançados no mercado há mais de um ano. Podem se inscrever fabricantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Site: www.melhoresdaterra.com.br.