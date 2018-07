Melhores da Terra: inscrição vai até sexta As inscrições para a categoria Destaque do Prêmio Gerdau Melhores da Terra terminam na sexta-feira. Podem participar fabricantes de máquinas lançadas no mercado há mais de um ano. Os equipamentos inscritos são avaliados pela comissão julgadora por meio de entrevistas com os usuários. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site www.melhoresdaterra.com.br.