Melhores dados operacionais impulsionam Arteris no 4o tri A Arteris, uma das maiores empresas do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, teve lucro líquido de 106,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2012, alta de 1,9 por cento ante igual período de 2011, apoiado na melhora operacional no período, segundo informou a empresa nesta terça-feira.