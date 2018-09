Melhores do Acre terão vaga em faculdade peruana Os 14 melhores candidatos do Acre inscritos no Enem terão a oportunidade de estudar no Peru. A possibilidade surgiu após a Universidade Federal do Acre (Ufac) firmar acordo com a Universidad Nacional de Ucayali, do Peru. Também serão beneficiados 26 alunos peruanos, que terão vagas garantidas na Ufac. Tanto os brasileiros quanto os peruanos terão bolsas de estudos e as viagens pagas pelas instituições.